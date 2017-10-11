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13:06 | Теннис — WTA

Павлюченкова обыграла Како и вышла в 1/4 финала турнира в Гонконге

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Россиянка Анастасия Павлюченкова победила американку Жаклин Како в матче 2-го круга турнира в Гонконге. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

В 1/4 финала шестая ракетка турнира сыграет с победительницей матча Наоми Осака - Винус Уильямс.

Гонконг (Китай) 

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - Како (США, Q) - 7:6 (7:3), 6:1

Гаврилова (Австралия, 7) - Роджерс (США) - 6:1, 2:6, 6:2.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hongkong/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

зачистили сеточку.))

13:25