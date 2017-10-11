Павлюченкова обыграла Како и вышла в 1/4 финала турнира в Гонконге

Россиянка Анастасия Павлюченкова победила американку Жаклин Како в матче 2-го круга турнира в Гонконге. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

В 1/4 финала шестая ракетка турнира сыграет с победительницей матча Наоми Осака - Винус Уильямс.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 6) - Како (США, Q) - 7:6 (7:3), 6:1

Гаврилова (Австралия, 7) - Роджерс (США) - 6:1, 2:6, 6:2.