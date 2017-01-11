Павлюченкова обыграла Хингис в парном четвертьфинале турнира в Сиднее

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош в двух сетах обыграли Мартину Хингис из Швейцарии и американку Коко Вандевэй в четвертьфинале парного разряда турнира WTA в Сиднее. Их следующими соперницами станут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Бабош/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Венгрия/Россия) – Хингис/Вандевэй (Швейцария/США, 2) – 7:6 (9:7), 6:4
shpasic
читалось) лакомый кусочек на тотализаторе))
13:36
Саша ИЗ Симферополя
CЭ эта же новость есть на ленте в 3:45. Будьте внимательны удалите одну из них.
13:03