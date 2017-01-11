13:15 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова обыграла Хингис в парном четвертьфинале турнира в Сиднее

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош в двух сетах обыграли Мартину Хингис из Швейцарии и американку Коко Вандевэй в четвертьфинале парного разряда турнира WTA в Сиднее. Их следующими соперницами станут словенка Андрея Клепач и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Бабош/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Венгрия/Россия) – Хингис/Вандевэй (Швейцария/США, 2) – 7:6 (9:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/12/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

читалось) лакомый кусочек на тотализаторе))

13:36

Саша ИЗ Симферополя

CЭ эта же новость есть на ленте в 3:45. Будьте внимательны удалите одну из них.

13:03

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