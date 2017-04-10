Павлюченкова обеспечила Серене Уильямс возвращение в лидеры рейтинга WTA

Американка Серена Уильямс на следующей неделе возглавит рейтинг WTA. Она сместит немку Ангелик Кербер, у которой "сгорят" очки, набранные за прошлогоднюю победу на турнире в Штутгарте. Кербер проиграла в финале турнира в Монтеррее Анастасии Павлюченковой (4:6, 6:2, 1:6) и не смогла обеспечить необходимый отрыв от Уильямс.
Отметим, что Серена Уильямс не принимала участия в турнирах после победы на Australian Open. В рейтинге WTA она лидировала на протяжении 186 недель подряд до сентября 2016 года, когда пропустила вперед Кербер.
shpasic
да уж Серена явно больше заслужила первого места, чем это недоразумение, сливающее Касаткиной и Павлюченковой))
17:52
Don
чмока болеет за брата-допингера, бгг))
17:32
Айртон)
Поцреотам и хейтеркам Си медвежью услугу оказала.)) Бгг.))
17:17