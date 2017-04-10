17:10 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова обеспечила Серене Уильямс возвращение в лидеры рейтинга WTA

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Американка Серена Уильямс на следующей неделе возглавит рейтинг WTA. Она сместит немку Ангелик Кербер, у которой "сгорят" очки, набранные за прошлогоднюю победу на турнире в Штутгарте. Кербер проиграла в финале турнира в Монтеррее Анастасии Павлюченковой (4:6, 6:2, 1:6) и не смогла обеспечить необходимый отрыв от Уильямс.

Отметим, что Серена Уильямс не принимала участия в турнирах после победы на Australian Open. В рейтинге WTA она лидировала на протяжении 186 недель подряд до сентября 2016 года, когда пропустила вперед Кербер.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

да уж Серена явно больше заслужила первого места, чем это недоразумение, сливающее Касаткиной и Павлюченковой))

17:52

Don

чмока болеет за брата-допингера, бгг))

17:32

Айртон)

Поцреотам и хейтеркам Си медвежью услугу оказала.)) Бгг.))

17:17

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