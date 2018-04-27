Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Штуттгарте

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в четвертфинале турнира WTA в Штуттгарте обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову - 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.
Эстонка в полуфинале встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) - Елена Остапенко (Латвия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 750 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анетт Контавейт (Эстония) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 7:5, 6:7 (6:8), 6:4
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Котттт
За Арсеналий с децтва!)) Ну да , последняя. А предпоследняя была Элинка Свининка, вечная "будущая первая ракетка"
00:27
За Арсеналий с децтва!))
Последняя.))
22:49 27 апреля