22:37 27 апреля | Теннис — WTA

Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Штуттгарте

2

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в четвертфинале турнира WTA в Штуттгарте обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Эстонка в полуфинале встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) - Елена Остапенко (Латвия).

Штутгарт (Германия) 

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix 

Призовой фонд 750 900 долларов 

Закрытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Анетт Контавейт (Эстония) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 7:5, 6:7 (6:8), 6:4

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Котттт

За Арсеналий с децтва!)) Ну да , последняя. А предпоследняя была Элинка Свининка, вечная "будущая первая ракетка"

00:27

За Арсеналий с децтва!))

Последняя.))

22:49 27 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!