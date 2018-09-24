Павлюченкова и Севастова вышли во второй круг турнира в Ухане в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с представительницей Латвии Анастасией Севастовой вышли во второй круг турнира в китайском Ухане. Их дуэт в двух сетах обыграл испанку Лару Арруабаррену и представительницу Хорватии Дарью Юрак - 6:4, 6:3. Поединок длился 1 час 9 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - Лара Арруабаррена/Дарья Юрак (Испания/Хорватия) - 6:4, 6:3