Павлюченкова и Севастова проиграли во втором раунде парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре представительницей Латвии Анастасией Севастовой прекратила выступление в парном разряде на турнире WTA в Пекине (Китай). Во втором раунде их обыграли Элисе Мертенс/Деми Схурс (Бельгия/Голландия) - 7:5, 6:2.
В следующем раунде Мертенс и Схурс сыграют с парой Николь Меличар (США)/Квета Пешке (Чехия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 275 114 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс/Деми Схурс (Бельгия/Голландия, 4) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 7:5, 6:2