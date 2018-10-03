Павлюченкова и Севастова проиграли во втором раунде парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре представительницей Латвии Анастасией Севастовой прекратила выступление в парном разряде на турнире WTA в Пекине (Китай). Во втором раунде их обыграли Элисе Мертенс/Деми Схурс (Бельгия/Голландия) - 7:5, 6:2.

В следующем раунде Мертенс и Схурс сыграют с парой Николь Меличар (США)/Квета Пешке (Чехия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 275 114 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Элисе Мертенс/Деми Схурс (Бельгия/Голландия, 4) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 7:5, 6:2