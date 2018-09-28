Павлюченкова и Севастова отказались играть в полуфинале парного турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова отказались играть в полуфинале турнира WTA в Ухане (Китай) в парном разряде. Таким образом, чешская пара Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова без борьбы прошла в финал.

Пока неизвестно, кто из теннисисток получил травму. В финале чешки сыграют с парой Элисе Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Голландия).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 0:0 отказ 2-й пары