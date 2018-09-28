Павлюченкова и Севастова отказались играть в полуфинале парного турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова отказались играть в полуфинале турнира WTA в Ухане (Китай) в парном разряде. Таким образом, чешская пара Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова без борьбы прошла в финал.
Пока неизвестно, кто из теннисисток получил травму. В финале чешки сыграют с парой Элисе Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Голландия).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 0:0 отказ 2-й пары