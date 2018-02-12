17:43 | Теннис — WTA

Павлюченкова и Савчук - во втором круге турнира в Дохе


Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук победили Сюко Аояму и Катарину Среботник в первом круге турнира в Дохе. Их соперницами во втором круге станут победительницы противостояния словачки Доминики Цибулковой и россиянки Веры Звонаревой против японки Нао Хибино и хорватки Дарьи Юрак.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Ольга Савчук (Россия/Украина) - Сюко Аояма/Катарина Среботник (Япония/Словения) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/12/

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