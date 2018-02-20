17:07 | Теннис — WTA

Павлюченкова и Савчук проиграли в Дубае

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук проиграли Алисии Росольске и Эбигейл Спирз в первом круге турнира в Дубае.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Алисия Росольска/Эбигэйл Спирз (Польша/США) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Ольга Савчук (Россия/Украина) - 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2018/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Я из Волгограда

А Макарова с Весниной свой матч уверенно выиграли.Ещё до начала павлюченковского матча .Но об этом почему-то ни слова.

18:27

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