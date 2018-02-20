Павлюченкова и Савчук проиграли в Дубае

Россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук проиграли Алисии Росольске и Эбигейл Спирз в первом круге турнира в Дубае.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алисия Росольска/Эбигэйл Спирз (Польша/США) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Ольга Савчук (Россия/Украина) - 6:2, 6:0
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