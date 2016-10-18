Павлюченкова и Бабош - во втором круге "Кубка Кремля" в парном разряде

Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступающая в паре с Тимеа Бабош из Венгрии, вышла во второй круг "Кубка Кремля" в парном разряде. Дуэт одолел Анастасию Родионову и Ольгу Савчук и встретится с победителем противостояния Вероники Ройги и Марии Иригоен с Паулой Каниа и Данкой Ковинич.

Москва (Россия)

Турнир WTA "Кубок Кремля"

Призовой фонд 758 788 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Бабош/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Венгрия/Россия) - Родионова Ан./Савчук (Австралия/Украина, 4) - 7:6 (7:4), 6:4