21:34 | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова и Бабош - во втором круге "Кубка Кремля" в парном разряде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступающая в паре с Тимеа Бабош из Венгрии, вышла во второй круг "Кубка Кремля" в парном разряде. Дуэт одолел Анастасию Родионову и Ольгу Савчук и встретится с победителем противостояния Вероники Ройги и Марии Иригоен с Паулой Каниа и Данкой Ковинич.

Москва (Россия) 

Турнир WTA "Кубок Кремля"

Призовой фонд 758 788 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Бабош/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Венгрия/Россия) - Родионова Ан./Савчук (Австралия/Украина, 4) - 7:6 (7:4), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2016/

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