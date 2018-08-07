Павлюченко в паре с Соболенко проиграла в первом круге турнира в Монреале

Россиянка Анастасия Павлюченко в паре с белорусской Ариной Соболенко проиграла в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах он проиграли голландце Кики Бертенс и словенке Катарины Среботник.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кики Бертенс/Катарина Среботник (Голландия/Словения) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Арина Соболенко (Россия/Белоруссия) – 7:5, 6:3