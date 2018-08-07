Павлюченко в паре с Соболенко проиграла в первом круге турнира в Монреале

Россиянка Анастасия Павлюченко в паре с белорусской Ариной Соболенко проиграла в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах он проиграли голландце Кики Бертенс и словенке Катарины Среботник.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 820 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Кики Бертенс/Катарина Среботник (Голландия/Словения) – Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Арина Соболенко (Россия/Белоруссия) – 7:5, 6:3
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