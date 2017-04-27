Павел Колобков: "Без Шараповой теннис - не теннис"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил Марию Шарапову с возвращением в большой теннис. В среду 30-летняя россиянка провела первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации – в поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте она победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3).

– Поздравляю Марию с возвращением на корт, – цитирует ТАСС Колобкова. – Было видно – она вышла с огромным желанием выступать, понимаю, как ей было непросто. Уверен, что ее возвращения ждали не только российские болельщики, ведь без Шараповой теннис – не теннис.

"СЭ" вел прямую трансляцию игры Шараповой

С возвращением, Маша!