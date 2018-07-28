Панова и Воскобоева вышли в финал турнира в Москве в парном разряде

Россиянка Александра Панова и Галина Воскобоева из Казахстана в полуфинале парного разряда турнира Moscow River Cup в Москве обыграли швейцарку Ксению Кнолл и шведку Юханну Ларссон со счетом 6:4, 2:6, (11:9). Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

За титул Панова и Воскобоева поспорят с победительницами матча Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия) – Катерина Козлова/Наталья Вихлянцева (Украина/Россия).

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Александра ПАНОВА/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) – Ксения Кнолл/Юханна Ларссон (Швейцария/Швеция, 1) – 6:4, 2:6, 11:9