Панова и Воскобоева - в полуфинале Moscow River Cup

Россиянка Александра Панова и Галина Воскобоева из Казахстана вышли в полуфинал Moscow River Cup. Дуэт обыграл Ирину Марию Бару и Окану Калашникову.

В 1/2 финала Панова и Воскобоева встретятся с первыми "сеяными" Ксенией Кнолл и Юханной Ларссон.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Александра ПАНОВА/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - 7:5, 6:2