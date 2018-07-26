Панова и Воскобоева - в полуфинале Moscow River Cup

Россиянка Александра Панова и Галина Воскобоева из Казахстана вышли в полуфинал Moscow River Cup. Дуэт обыграл Ирину Марию Бару и Окану Калашникову.
В 1/2 финала Панова и Воскобоева встретятся с первыми "сеяными" Ксенией Кнолл и Юханной Ларссон.
Москва (Россия)
Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Александра ПАНОВА/Галина Воскобоева (Россия/Казахстан) - Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - 7:5, 6:2
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