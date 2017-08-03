Отец сестер Уильямс включен в американский Зал славы тенниса

Ричард Уильямс, отец и бывший тренер Винус и Серены Уильямс, включен в Зал славы тенниса США, сообщает официальный сайт WTA. Таким образом Американская теннисная ассоциация отметила роль Уильямса в достижениях дочерей, несмотря на личный игровой опыт.
– Словами не описать, что отец сделал для меня и Серены, – сказала Винус Уильямс. – Он многое сделал для тенниса, изменил игру. Я всегда буду признательна ему. Рада, что ему выпала такая честь.
Напомним, сестры Уильямс поочередно занимали первое место в рейтинге WTA, завоевав на двоих 30 титулов на турнирах "Большого шлема" (7 – Винус, 23 – Серена), 14 "Шлемов" в парном разряде, а также два олимпийских золота в одиночном разряде и три – в парном.
marksan
А папу папы почему не включили? Его бы не было и папы не было бы!
10:49
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Спасибо за дочерей!))
10:42
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Великий тренер!
10:40