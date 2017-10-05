Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине после отказа Шуай

Елена Остапенко из Латии вышла в четвертьфинал турнира в Пекине. В третьем круге ее соперница китаянка Пэн Шуай отказалась от борьбы в первом сете при счете 0:3 из-за травмы.

В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Остапенко (Латвия, 9) – Пэн Шуай (Китай) – 3:0 отказ 2-го игрока