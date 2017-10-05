Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине после отказа Шуай

Елена Остапенко из Латии вышла в четвертьфинал турнира в Пекине. В третьем круге ее соперница китаянка Пэн Шуай отказалась от борьбы в первом сете при счете 0:3 из-за травмы.
В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Сораной Кирстей.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Остапенко (Латвия, 9) – Пэн Шуай (Китай) – 3:0 отказ 2-го игрока
Peng retires with an injury– WTA (@WTA) 5 октября 2017 г.
Ostapenko sets @ChinaOpen Quarterfinal vs @sorana_cirstea! pic.twitter.com/c9AgLqkvLA
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