Остапенко претендует на титулы лучшей теннисистки мая и звание "прорыв месяца"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вошла в тройку претендентов на звание лучшей теннисистки мая. Помимо нее в голосовании участвуют Симона Халеп и Элина Свитолина. Остапенко 11 июня выиграла у Халеп в финале Roland Garros, впервые в карьере завоевав трофей "Большого шлема".

Свитолина в этом году уже называлась лучшей теннисисткой месяца в феврале. В январе лучшей признана Серена Уильямс из США, в марте - россиянка Елена Веснина, а в апреле - Лаура Зигемунд из Германии.

Также Остапенко номинирована на звание "прорыв месяца" в мае, наряду с Онс Жабер из Туниса, Каролин Гарсией из Франции и Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая.

Голосования за лучшую теннисистку месяца и за победительницу в номинации "прорыв месяца" доступны на сайте WTA.