Остапенко поднялась на 12-е место в рейтинге WTA, Шарапова - на 175-е

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA). Латвийка Елена Остапенко, одержавшая победу на Roland Garros, поднялась на 35 позиций и теперь занимает 12-е место.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 9-й строчке. Также стоит отметить, что Мария Шарапова поднялась на три позиции и занимает 175-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 12 июня

1 (1*). Кербер (Германия) – 7035 очков,

2 (4). Халеп (Румыния) – 6850,

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6690,

4 (2). С. Уильямс (США) – 4810,

5 (6). Свитолина (Украина) – 4765,

6 (7). Цибулкова (Словакия) – 4420,

7 (12). Возняцки (Дания) – 4345,

8 (8). Конта (Великобритания) – 4330,

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4310,

10 (10). Радванска (Польша) – 3985...

16 (15). ВЕСНИНА (Россия) – 2876...

18 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2580...

29 (28). КАСАТКИНА (Россия) – 1580...

41 (40). МАКАРОВА (Россия) – 1265...

74 (74). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 766...

76 (86). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 764...

80 (80). РОДИНА (Россия) – 738...

175 (178). ШАРАПОВА (Россия) – 310.

* – положение в предыдущем рейтинге