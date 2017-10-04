Остапенко победила Стосур во втором круге турнира в Пекине

Елена Остапенко из Латвии пробилась в третий круг турнира в Пекине, победив австралийку Саманту Стосур. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5. В третьем круге она сыграет с победительницей матча между Моникой Никулеску (Румыния) и Пэн Шуай (Китай).

В другой встрече турнира француженка Каролин Гарсия обыграла бельгийку Элисе Мертенс и теперь сыграет со своей соотечественницей Ализе Корне.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Остапенко (Латвия, 9) – Стосур (Австралия) – 6:3, 7:5

Гарсия (Франция) – Мертенс (Бельгия) – 7:6 (7:4), 6:4