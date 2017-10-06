Остапенко победила Кирстю в четвертьфинале турнира в Пекине

Елена Остапенко из Латвии обыграла румынку Сорану Кирстю в четвертьфинале турнира в Пекине. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале Остапенко сыграет с еще одной румынкой Симоной Халеп, которая ранее оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Остапенко (Латвия, 9) – Кирстя (Румыния) – 6:4, 6:4
Ostapenko navigates past Cirstea 6-4, 6-4!– WTA (@WTA) 6 октября 2017 г.
Sets up @ChinaOpen Semifinal vs @Simona_Halep! pic.twitter.com/o3toddcfWt
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