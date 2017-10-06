Остапенко победила Кирстю в четвертьфинале турнира в Пекине

Елена Остапенко из Латвии обыграла румынку Сорану Кирстю в четвертьфинале турнира в Пекине. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале Остапенко сыграет с еще одной румынкой Симоной Халеп, которая ранее оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Остапенко (Латвия, 9) – Кирстя (Румыния) – 6:4, 6:4