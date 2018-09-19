Остапенко обыграла Арруабаррену на турнире в Сеуле

Первая сеянная на турнире WTA в Сеуле (Южная Корея) Елена Остапенко из Латвии обыграла испанку Лару Арруабаррену (6:3, 6:3) в первом круге. В следующем раунде ее соперницей станет россиянка Екатерина Александрова.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, 1) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:3, 6:3

Кики Бертенс (Голландия, 2) - Луксика Кумкхум (Таиланд) - 7:6(9:7), 6:2

Второй круг

Айла Томлянович (Австралия) - Тамара Зиданшек (Словения) - 2:6, 6:1, 6:3

Си Сувэй (Тайвань, 6) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:2, 6:1