Остапенко обыграла Арруабаррену на турнире в Сеуле

Первая сеянная на турнире WTA в Сеуле (Южная Корея) Елена Остапенко из Латвии обыграла испанку Лару Арруабаррену (6:3, 6:3) в первом круге. В следующем раунде ее соперницей станет россиянка Екатерина Александрова.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 1) - Лара Арруабаррена (Испания) - 6:3, 6:3
Кики Бертенс (Голландия, 2) - Луксика Кумкхум (Таиланд) - 7:6(9:7), 6:2
Второй круг
Айла Томлянович (Австралия) - Тамара Зиданшек (Словения) - 2:6, 6:1, 6:3
Си Сувэй (Тайвань, 6) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:2, 6:1