Остапенко не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Китае

Елена Остапенко проиграла на старте турнира в Ухане. Она уступила австралийке Дарье Гавриловой - 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Гаврилова (Австралия) - Елена Остапенко (Латвия, 10) - 6:2, 6:4
Белоруска Арина Соболенко прошла в следующий раунд турнира в Ухане. Она обыграла испанку Карлу Суарес Наварро - 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час 55 минут.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:2
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