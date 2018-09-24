Остапенко не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Китае

Елена Остапенко проиграла на старте турнира в Ухане. Она уступила австралийке Дарье Гавриловой - 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Гаврилова (Австралия) - Елена Остапенко (Латвия, 10) - 6:2, 6:4

Белоруска Арина Соболенко прошла в следующий раунд турнира в Ухане. Она обыграла испанку Карлу Суарес Наварро - 7:6 (7:2), 2:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час 55 минут.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:2