Остапенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Елена Остапенко из Латвии стала седьмой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир WTA. Сегодня она победила австралийку Саманту Стосур во втором круге турнира в Пекине.
Ранее на итоговый турнир квалифицировались Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Винус Уильямс и Каролин Возняцки.
Отметим, что этот турнир станет для 20-летней Остапенко первым в карьере. В этом году она стала победительницей Roland Garros.
Турнир пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.
- Каролин Возняцки
- Винус Уильямс
- Симона Халеп
- Элина Свитолина
- Гарбинье Мугуруса
- Каролина Плишкова
- Елена Остапенко
Материалы других СМИ
anshnurof
Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw
11:28