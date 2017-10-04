Остапенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Елена Остапенко из Латвии стала седьмой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир WTA. Сегодня она победила австралийку Саманту Стосур во втором круге турнира в Пекине.

Ранее на итоговый турнир квалифицировались Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Винус Уильямс и Каролин Возняцки.

Отметим, что этот турнир станет для 20-летней Остапенко первым в карьере. В этом году она стала победительницей Roland Garros.

Турнир пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.