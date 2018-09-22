Японка Наоми Осака вышла в финал турнира в Токио, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов.

В полуфинале победительница US Open в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи - 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 11 минут.

В финале Осака встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Наоми Осака (Япония, 3) - Камила Джорджи (Италия) - 6:2, 6:3

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