Японка Наоми Осака вышла в финал турнира в Токио, призовой фонд которого составляет 733 900 долларов.
В полуфинале победительница US Open в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи - 6:2, 6:3. Встреча длилась 1 час 11 минут.
В финале Осака встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Наоми Осака (Япония, 3) - Камила Джорджи (Италия) - 6:2, 6:3
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