Осака стала соперницей Плишковой на турнире в США

Японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 5:7, 6:1 она переиграла гречанку Марию Саккари. Японка чисто выиграла 23 мяча и допустила 28 ошибок, у ее соперницы 11 ударов навылет и 30 неточностей. В четвертьфинале Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1.