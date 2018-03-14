02:11 | Теннис — WTA

Осака стала соперницей Плишковой на турнире в США


Японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 5:7, 6:1 она переиграла гречанку Марию Саккари. Японка чисто выиграла 23 мяча и допустила 28 ошибок, у ее соперницы 11 ударов навылет и 30 неточностей. В четвертьфинале Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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