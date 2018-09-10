Осака поднялась с 19-го на 7-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 10 сентября, на официальном сайте WTA опубликована обновленная версия рейтинга организации. Японская теннисистка Наоми Осака после победы на US Open над американкой Сереной Уильямс поднялась сразу на 12 позиций.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает румынка Симона Халеп, вылетевшая из US Open уже в первом круге. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, опустившаяся с 11-й на 13-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 10 сентября

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 5975

3 (4). Ангелика Кербер (Германия) – 5425

4 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585

6 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4555

7 (19). Наоми Осака (Япония) – 4115

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105

9 (3). Слоан Стивенс (США) – 3912

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3787

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…

16 (26). Серена Уильямс (США) - 2976...

24 (22). Мария Шарапова (Россия) – 2003…

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1585…

42 (45). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…

87 (80). Евгения Родина (Россия) – 749…

89 (67). Елена Веснина (Россия) – 742…

* – положение в предыдущем рейтинге