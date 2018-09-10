Осака поднялась на 4-е место в чемпионской гонке WTA, Касаткина - 12-я

Сегодня, 10 сентября, на официальном сайте WTA опубликована обновленная версия чемпионской гонки организации.

Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку. На завершившемся в Нью-Йорке US Open россиянка во втором круге проиграла Александре Саснович из Белоруссии. Победительница турнира японка Наоми Осака поднялась с 15-й на 4-ю строчку. Лидирует в гонке по-прежнему румынка Симона Халеп.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 10 сентября:

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 6910

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 5152

3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 4250

4 (15). Наоми Осака (Япония) – 4047

5 (4). Каролина Возняцки (Дания) – 3982

6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3840

7 (6). Слоан Стивенс (США) – 3823

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3253

9 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 3132

10 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) – 3080…

11 (21). Серена Уильямс (США) – 2976...

12 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2816…

25 (24). Мария Шарапова (Россия) – 1602…

48 (50). Екатерина Макарова (Россия) – 963…

64 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 779…

86 (79). Евгения Родина (Россия) – 620…

87 (82). Анна Блинкова (Россия) – 619…

96 (93). Светлана Кузнецова (Россия) – 552.

* – положение в предыдущем рейтинге