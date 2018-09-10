Осака поднялась на 4-е место в чемпионской гонке WTA, Касаткина - 12-я

Сегодня, 10 сентября, на официальном сайте WTA опубликована обновленная версия чемпионской гонки организации.
Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку. На завершившемся в Нью-Йорке US Open россиянка во втором круге проиграла Александре Саснович из Белоруссии. Победительница турнира японка Наоми Осака поднялась с 15-й на 4-ю строчку. Лидирует в гонке по-прежнему румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 10 сентября:
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 6910
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 5152
3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 4250
4 (15). Наоми Осака (Япония) – 4047
5 (4). Каролина Возняцки (Дания) – 3982
6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 3840
7 (6). Слоан Стивенс (США) – 3823
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3253
9 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 3132
10 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) – 3080…
11 (21). Серена Уильямс (США) – 2976...
12 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2816…
25 (24). Мария Шарапова (Россия) – 1602…
48 (50). Екатерина Макарова (Россия) – 963…
64 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 779…
86 (79). Евгения Родина (Россия) – 620…
87 (82). Анна Блинкова (Россия) – 619…
96 (93). Светлана Кузнецова (Россия) – 552.
* – положение в предыдущем рейтинге