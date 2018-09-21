Осака обыграла Стрыцову в 1/4 финала турнира в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла чешку Барбору Стрыцову (6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Токио (Япония). Матч продолжался один час и 32 минуты.
В полуфинале действующая победительница US Open сыграет с победительницей пары Камила Джорджи (Италия) – Виктория Азаренко (Белоруссия).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония, 3) - Барбора Стрыцова (Чехия, 8) - 6:3, 6:4
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