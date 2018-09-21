Осака обыграла Стрыцову в 1/4 финала турнира в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла чешку Барбору Стрыцову (6:3, 6:4) в 1/4 финала турнира WTA в Токио (Япония). Матч продолжался один час и 32 минуты.

В полуфинале действующая победительница US Open сыграет с победительницей пары Камила Джорджи (Италия) – Виктория Азаренко (Белоруссия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Наоми Осака (Япония, 3) - Барбора Стрыцова (Чехия, 8) - 6:3, 6:4