Осака обыграла Цибулкову и пробилась в 1/4 финала турнира в Токио

Японская теннисистка, победительница US Open Наоми Осака обыграла словачку Доминику Цибулкову (6:2, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Токио (Япония). Она пробилась в 1/4 финала, где сыграет с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и чешкой Барборой Стрыцовой.

Также американка Элисон Риске обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 6:1, 6:2. В 1/4 финала она сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Риске (США, Q) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) - 6:1, 6:2

Наоми Осака (Япония, 3) - Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:2, 6:1