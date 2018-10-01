Осака и Возняцки вышли во второй круг турнира в Пекине

Японка Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 6:3. Также во второй круг вышла датчанка Каролин Возняцки. А хорватка Донна Векич и немка Юлия Гергес уже вышли в третий круг турнира.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 275 114 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, 8) – Зарина Дияс (Казахстан, Q) – 6:4, 6:3

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:3

Чжан Шуай (Китай) – Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – 6:1, 3:6, 6:3

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) – Онс Жабер (Тунис, Q) – 7:6, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 10) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 4:6, 2:2 отказ 2-го игрока

Донна Векич (Хорватия) - Онс Жабер (Тунис, Q) - 7:6, 6:4