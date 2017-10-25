Организаторы выставочного турнира в Куйонге хотят пригласить Шарапову

Директор выставочного турнира в Куйонге Питер Джонстон отметил, что организаторы хотели бы видеть на турнире российскую теннисистку Марию Шарапову. Он также добавил, что они постоянно находятся на связи с командой россиянки.

– У нас еще есть шанс пригласить Шарапову. Мы постоянно на связи с ее командой, – приводит Tennis World USA слова Джонстона. – Раньше она никогда не играла на турнирах за неделю до соревнований "Большого шлема", но из-за ее рейтинга она не будет ограничена никакими правилами WTA. Возможно, она примет решение об участии ближе к турниру.

Напомним, 15 октября Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине, этот трофей стал для нее первым с мая 2015 года. В обновленном рейтинге WTA она располагается на 60-м месте.

Турнир в Куйонге пройдет с 9 по 12 января 2018 года.