16:35 | ТЕННИС — WTA

Организаторы Уимблдона пожелали Квитовой скорейшего выздоровления

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Организаторы Уимблдона выразили солидарность с чешской теннисисткой Петрой Квитовой и пожелали ей скорейшего выздоровления. Сегодня она подверглась нападению неизвестного в своем доме. По предварительной информации, нападавший проник в дом спортсменки с целью ограбления. Двукратная победительница Уимблдона попала в больницу с ножевым ранением руки. У нее диагностировано повреждение сухожилия.

"Мысли каждого на Уимблдоне с Петрой Квитовой. Мы желаем ей скорейшего восстановления", - говорится в сообщении пресс-службы турнира.

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