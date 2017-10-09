Организаторы турнира в Тяньцзине отменили матчи стартового дня из-за дождя

Матчи одиночного разряда на турнире WTA в Тяньцзине, которые должны были состояться 9 октября, отменены из-за дождя, сообщает Твиттер соревнований. Организаторы решили провести в понедельник только матчи в парном разряде, они пройдут в помещении.

Турнир в Тяньцзине проходит с 9 по 15 октября. Его призовой фонд составляет 426 тысяч долларов.