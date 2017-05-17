Организаторы турнира в Страсбуре не надеются на участие Шараповой

Организаторы турнира в Страсбуре подтвердили, что россиянка Елена Веснина выступит на турнире. Также они отметили, что вряд ли еще одна российская теннисистка Мария Шарапова сыграет во Франции.

- Я был на свази с Марией и ее представителями в течение последних недель, и пока она не получила травму во вторник вечером в Риме, была прекрасная возможность, что она приедет в Страсбур, - цитирует Lalsace директора турнира Дениса Нежелена. - К сожалению, эта травма срывает все планы. Ее ответ будет зависеть от результатов медицинских тестов, но я довольно пессимистичен на этот счет в данный момент.