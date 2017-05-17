16:21 | ТЕННИС — WTA

Организаторы турнира в Страсбуре не надеются на участие Шараповой

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Организаторы турнира в Страсбуре подтвердили, что россиянка Елена Веснина выступит на турнире. Также они отметили, что вряд ли еще одна российская теннисистка Мария Шарапова сыграет во Франции.

- Я был на свази с Марией и ее представителями в течение последних недель, и пока она не получила травму во вторник вечером в Риме, была прекрасная возможность, что она приедет в Страсбур, - цитирует Lalsace директора турнира Дениса Нежелена. - К сожалению, эта травма срывает все планы. Ее ответ будет зависеть от результатов медицинских тестов, но я довольно пессимистичен на этот счет в данный момент.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

он прикалывается..не дали карту на РГ...ждут они на мелком турнире...ага

17:15

gayduk

Странно, турнир во Франции, а директор турнира нормальный вменяемый человек!

16:36