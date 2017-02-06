Организаторы турнира в Санкт-Петербурге надеются на участие Шараповой в 2018 году

Генеральный директор турнира в Санкт-Петербуге St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев выразил надежду, что в 2018 году в нем примет участие россиянка Мария Шарапова. В этом году в финале одиночного разряда француженка Кристина Младенович обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана. Шарапова отбывает 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. На корт она вернется в конце апреля на турнире в Штутгарте.

- Мы очень сожалеем, что Мария не смогла сыграть в этом соревновании ни в основном турнире, ни в показательном из-за дисквалификации, - цитирует ТАСС Медведева. - Но в апреле она уже вернется к выступлению в турнирах, и хочется ей пожелать как можно быстрее выйти на свой привычно высокий уровень. Мы же со своей стороны сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла в Санкт-Петербурге в следующем году. Игроки делятся друг с другом впечатлениями - уверен, Марии расскажут о том, как хорошо наш турнир организован.

Это не только мое мнение, но и мнение WTA: турнир удался и прошел на высочайшем уровне. На финале был аншлаг, при том, что играли не главные звезды турнира, несмотря на вылет рейтинговых игроков. Всем турнир понравился, и мы не будем снижать его уровень в будущем.