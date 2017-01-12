Организаторы турнира в Риме могут предоставить Шараповой wild card

Организаторы турнира серии Masters Риме пообещали предоставить Марии Шараповой wild card на участие в соревнованиях, которые пройдут в столице Италии с 15 по 21 мая. Во вторник стало известно, что россиянка вернется на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте. Экс-первая ракетка мира, дисквалификация которой истекает 25 апреля 2017 года, примет участие в ежегодном Porsche Tennis Grand Prix.

– Источники сообщают, что организаторы турнира в Риме уже пообещали wild card Шараповой, – написал в своем микроблоге в твиттере журналист Джулио Гаспарин. – Однако это еще не подтверждено официально.



Напомним, что Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016-го на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения россиянки.