Организаторы St. Petersburg Ladies Trophy достигли договоренности об участии Шараповой

Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy в следующем году, сообщает ТАСС. Генеральный директор турнира, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что соответствующие договоренности уже достигнуты и находятся в стадии оформления.

"Я бы оценил ситуацию такими словами – достигнутая договоренность находится в стадии оформления, это корректное отображение ситуации. Обе стороны имеют специалистов, кто умеет оформлять такие договоренности. Да, мы увидим Марию в Санкт-Петербурге", – заявил Медведев.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy проводится в Санкт-Петербурге c 2016 года и занимает в календаре неделю после Australian Open. Ранее Шарапова участия в этих состязаниях не принимала. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.