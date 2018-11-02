Определились все участницы полуфинала WTA Elite Trophy

Американка Мэдисон Кис проиграла китаянке Ван Цян в матче группового турнира WTA Elite Trophy. Несмотря на это, она заняла первое место в группе "Азалия" благодаря разности сетов Россиянка Дарья Касаткина ранее победила Ван Цян (6:1, 2:6 и 7:5), после чего проиграла Кис (2:6, 4:6) и досрочно лишилась шансов на полуфинал.

В полуфинале Кис встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. В другом полуфинале встретятся Юлия Гергес и Эшли Барти.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 349 363 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Азалия"

Ван Цян (Китай, 11) - Мэдисон Кис (США, 6) - 1:6, 6:3, 6:1