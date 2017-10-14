Определилась соперница Шараповой по матчу первого круга "ВТБ Кубка Кремля"

Сегодня в Москве прошла жеребьевка "ВТБ Кубка Кремля". Россиянка Мария Шарапова, получившая wild card, сыграет Магдаленой Рыбариковой. Победительница этой пары во втором круге встретится с сильнейшей в паре Екатерина Макарова - Ализе Корне.

Другие пары первого круга "ВТБ Кубка Кремля" с участием россиянок выглядят следующим образом:

Дарья Касаткина - Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева - победитель квалификации, Олеся Первушина (WC) - Юлия Путинцева (Казахстан).

В этом году "ВТБ Кубок Кремля" проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.

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