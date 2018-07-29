Ольга Данилович: "О чем говорили с Потаповой? Пусть сама расскажет"

17-летняя Ольга Данилович, ставшая победительницей дебютного Moscow River Cup, не нашла слов, чтобы описать свои чувства и не стала раскрывать секрет, о чем они с соперницей по финалу Анастасией Потаповой тепло беседовали у сетки по окончании матча (7:5, 6:7, 6:4).

- Просто нет слов, чтобы описать, что я сейчас ощущаю. Как я уже сказала вчера, теннис - моя жизнь. Именно для таких моментов я и живу. А сейчас, после победы, чувства только сильнее, - сказала Данилович на пресс-конференции. - Настя просто потрясающий игрок, и мы сыграли отличный финал, показали теннис очень высокого качества. На прояжении всего матча не было особых спадов, было много активно выигранных мячей и красивых розыгрышей.

- Вы уже говорили, что находитесь в хороших отношениях с Потаповой. О чем вы так долго и так тепло беседовали по окончании матча?

- Мы играем на одних и тех же турнирах, кажется, всю жизнь. И у нас есть что сказать друг другу. Если она захочет, пусть расскажет вам сама. Я не хочу быть первой, кто раскроет секрет.

- Вы уже прочитали первые поздравления?

- Нет, еще не успела. Хочется сесть спокойно, выделить пару часов и прочитать все.

- Приедете ли вы защищать титул в следующем году?

- Обязательно. Я люблю Москву. Два года назад я выиграла на этих же кортах чемпионат Европы, мне нравится здесь. (Мария НИКУЛАШКИНА)