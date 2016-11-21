Николай Давыденко: "В дисквалификации Шараповой виновата ее команда"

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко выразил надежду, что Мария Шарапова сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Российская спортсменка отбывает дисквалификацию с 26 января 2016 года за употребление мельдония. Изначально срок дисквалификации Шараповой составлял два года, однако позже был сокращен – она сможет выступать на соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

– Команда Шараповой допустила ошибку, – приводит ТАСС слова Давыденко. - Кто-то должен был ей подсказать не принимать препарат. Вообще, ситуация странная, потому что мы, другие теннисисты, даже не знаем, как этот мельдоний выглядит. Но, может быть, у Шараповой были реальные проблемы со здоровьем, и ей надо было постоянно принимать препарат.

Надеюсь, она сумеет вернуться на прежний уровень.