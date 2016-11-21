19:41 | ТЕННИС — WTA

Николай Давыденко: "В дисквалификации Шараповой виновата ее команда"

0
0
0

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко выразил надежду, что Мария Шарапова сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Российская спортсменка отбывает дисквалификацию с 26 января 2016 года за употребление мельдония. Изначально срок дисквалификации Шараповой составлял два года, однако позже был сокращен – она сможет выступать на соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Команда Шараповой допустила ошибку, – приводит ТАСС слова Давыденко. - Кто-то должен был ей подсказать не принимать препарат. Вообще, ситуация странная, потому что мы, другие теннисисты, даже не знаем, как этот мельдоний выглядит. Но, может быть, у Шараповой были реальные проблемы со здоровьем, и ей надо было постоянно принимать препарат.

Надеюсь, она сумеет вернуться на прежний уровень.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3801565

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ