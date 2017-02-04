Наталья Вихлянцева: "Вызов в сборную России стал сюрпризом"

Россиянка Наталья Вихлянцева, которая дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, была удивлена вызову в состав сборной России на матчи Кубка Федерации. 19-летняя спортсменка еще не знает, в каком разряде будет выступать на турнире.

- Вы говорили, что Анастасия Мыскина, звонившая вам по поводу вызова в сборную, взяла ваш номер у вашего папы. Действительно так и было? - вопрос Вихлянцевой.

- На самом деле мы разговаривали с Анастасией по телефону раньше, но у меня поменялся номер. Поэтому в этот раз она связалась со мной через папу.

- Не было мысли, что этот звонок - розыгрыш?

- Действительно, вызов в сборную стал сюрпризом. Еще раз уточняла точно этот или нет. Думала: "Может, я буду запасной?". А потом уже появилась новость о том, что я буду представлять Россию на Кубке федерации.

- Уже знаете, в каком разряде будете играть? В паре или в одиночном?

- Пока что никто не знает. Все зависит от уровня подготовки. У нас будет неделя, Мыскина посмотрит на нас и сделает выводы. Скорее всего, сыграю в одиночном разряде. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Намик МЕХТИЕВ)

Полная версия интервью Натальи Вихлянцевой