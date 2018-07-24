Наталья Вихлянцева: "В первом матче Moscow River Cup играла с удовольствием"

Россиянка Наталья Вихлянцева после победы в первом круге турнира Moscow River Cup над итальянкой Деборой Кьезой (6:4, 6:0) рассказала, что получила удовольствие от своей игры.

- В первом сете было немного тяжело, но я была уверена в себе и в том, что мне удастся переломить ход событий. А во втором сете расслабилась и стала играть в свою игру, в какую и должна играть, но не всегда получается. То из-за нервов, то еще из-за чего-то, - сказала Вихлянцева на пресс-конференции. - На этом турнире мне все нравится. Очень домашняя атмосфера, а играть дома я люблю.

- Насколько значима для вас эта победа, учитывая последние результаты?

- Мне часто задают этот вопрос. Мол, все плохо. "Что не так?" "Почему ты проигрываешь?" Уровень турниров очень высокий. Где-то мне не везло с сетками, где-то не получалось по состоянию здоровья. Травяной сезон не очень хорошо для меня сложился, хотя я его ждала. Да и вся первая половина года была вообще отвратная. Но это не повод говорить, что все плохо. Никто не знает, как все сложится. Я хочу изменить этот год в лучшую сторону.

И эта победа была очень значима с учетом того, как упорно я сейчас поработала в академии. Очень приятно, что проделанная работа сегодня дала результат. Сама получила удовольствие от того, что я могу так играть. Может быть, в начале года я не была готова на сто процентов. (Мария НИКУЛАШКИНА)