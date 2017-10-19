Наталья Вихлянцева: "В матче с Корне постараюсь абстрагироваться и настроиться на победу"

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, победившая Елену Веснину во втором круге "ВТБ Кубка Кремля", отметила, что довольна своим выступлением. Она также добавила, что старается получать удовольствие от турнира.

В четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" Вихлянцева сыграет против француженки Ализе Корне. Встреча пройдет сегодня и начнется не ранее 18.30 по московскому времени.

– Мне удалось собраться. В матче был очень высокий процент первой подачи и много эйсов, но также было и много двойных ошибок, – приводит пресс-служба "ВТБ Кубка Кремля" слова Вихлянцевой. – В целом, я очень рада таким показателям и надеюсь, что у меня получится собраться на следующую игру, абстрагироваться и настроиться на победу. Когда идет первая подача, с каждым розыгрышем появляется все больше уверенности.

– Как вы думаете, почему проиграли почти все сеяные игроки?

– Сейчас конец года, все игроки уже подустали, раз они сеяные, значит, хорошо провели сезон и много играли. А кому-то еще играть итоговые соревнования в Сингапуре и Чжухае. Опять же, может быть, они попали на теннисистов, которые тут уже сыграли пару матчей и успели лучше приспособиться к корту. Мне кажется, сеяным быть непросто, все по-особенному настраиваются на матч против тебя и хотят обыграть.

– Многие игроки жалуются на то, что устали в конце сезона, как себя ощущаете вы, по большому счету он был для вас дебютным?

– Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, потому что на следующей неделе я еду домой сдавать сессию, встречусь с друзьями, а потом поеду на межсезонье в академию. Я просто наслаждаюсь этими матчами, вкладываю все свои силы, потому что совсем скоро я буду отдыхать от тенниса. При том, когда ты играешь в Москве на "ВТБ Кубке Кремля", турнире с историей, помнишь, как ты смотрел его по телевизору в детстве, а сейчас сам будешь выступать в четвертьфинале.