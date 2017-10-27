Наталья Вихлянцева: "Рэп-баттлы? Предпочитаю "Что? Где? Когда?"

Теннисистка Наталья Вихлянцева в интервью Life.ru отметила, что смотрит по телевизору интеллектуальные игры. Россиянка подчеркнула, что не любит рэп-баттлы в интернете.

– Вы любите "Что? Где? Когда?". А что-то еще по российскому телевидению смотрите?

– Очень часто за границей на турнирах включаю канал "РТР-планета", смотрю новости, чтобы быть в курсе. Дома обычно включен спорт, теннис, по вечерам какие-то сериалы. Ну и интеллектуальные игры стараемся смотреть. В школьном возрасте я отвечала на вопросы "Своей игры" и удивляла маму – "ты же, по идее, не должна это знать!" Но филологический класс делал это возможным. А "Что? Где? Когда?"... Смотрю, хоть и непросто иногда, когда в понедельник рано вставать.

– На сколько вопросов вам удается ответить самой?

– Когда с младшим братом смотрим, на два-три получается. Но они же тоже в телевизоре громко обсуждают, отвлекают (смеется).

– А интернет вас ничем не зацепил? Сейчас набирают популярность рэп-баттлы. Вам имена Oxxxymiron и Гнойный о чем-нибудь говорят?

– Я слышала, что они становятся заметными, в "Вечернем Урганте" видела, как над этим смеялись. Но сама не смотрела. У меня в наушниках чаще зарубежное, поп-музыка либо что-то ритмичное для тренировок. Хотя бывает и российское.

– Ваш топ-3 отечественных исполнителей сейчас.

– Сейчас вышел новый альбом Мота, его активно слушаю. Еще нравятся группа Artik & Asti и Монатик, пожалуй, если брать русскоязычных.