Наталья Вихлянцева: "Питер вообще очень важен для меня"

Россиянка Наталья Вихлянцева после матча первого круга квалификации St. Petersburg Ladies Trophy-2017 против соотечественницы Валентины Ивахненко (6:2, 6:1) в интервью пресс-службе турнира отметила, что настраивалась показать хороший теннис. Спортсменка также добавила, что Санкт-Петербург очень важен для нее.

– Наталья, расскажите про свой матч, за счет чего удалось выиграть? Как готовились к игре?

– Я настраивалась на свою игру и мне хотелось продолжить показывать хороший теннис в Питере. Я старалась получше подготовиться к новому сезону, правда, первые турниры в Австралии немного не задались. Здесь же мне хотелось прибиться, каждый матч – как тренировка, потому что сейчас еще только начало года и сыграно совсем мало матчей. Мною с самого "ВТБ Кубок Кремля-2017" не было сыграно ни одного матча, были только тренировки. Немного тяжело, но постепенно я привыкаю, прибиваюсь. Выиграла, в первую очередь, потому что мне нравится здесь играть, у меня получается. Надеюсь у меня так и будет получаться.

– Следующая ваша соперница – Яна Чепелова. Что о ней знаете? Как собираетесь готовится к матчу?

– Я видела по телевизору пару геймов, когда она играла в Сарой Эррани. Не скажу, что буду как-то особенно готовиться, играть только под право или под лево. Я буду стараться показывать свой теннис, свою игру. Буду надеяться, что у меня получится вначале нащупать подачу, прием, и тогда мне станет легче играть. Буду фокусироваться на себе.

– Вы не первый год играете в Санкт-Петербурге. В вашем активе победа на турнире ITF "Neva Cup", вы были в 1/2 финала турнира Ladies Trophy…

– Питер вообще очень важен для меня: я здесь также выигрывала юниорский турнир, 25-тысячник, у меня был финал на 100-тысячнике, была победа, полуфинал в 2017 году. С Санкт-Петербургом у меня связаны очень хорошие воспоминания, мне нравится здесь играть, поскольку здесь очень уютно. Здесь как-то все организовано по-домашнему, с душой. Подготовка и сам уровень турнира мне очень нравятся, всегда хочется сюда приезжать, выигрывать здесь, показывать хороший теннис.

– В прошлом году вы говорили, что внимание СМИ для вас "в диковинку". Прошел год. Что изменилось, нравится ли вам такое внимание? Раздавать автографы, к примеру?

– Я считаю, что это мечта любого теннисиста. Мы ради этого тренируемся. В детстве мы смотрим на игроков топ-уровня и хочется быть на их месте. Это невероятные эмоции и чувства, когда тебя узнают, спрашивают твое мнение, когда дети хотят играть, как ты, быть на твоем уровне. Я получаю от этого удовольствие. У меня было уже много пресс-конференций. Хочется, конечно, чтобы это не отвлекало от главного.