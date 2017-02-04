Наталья Вихлянцева: "Надеюсь, в следующий раз обыграю Младенович"

Россиянка Наталья Вихлянцева, уступившая в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy француженке Кристине Младенович (6:4, 2:6, 2:6), подчеркнула, что вышла на корт, испытывая недомогание. 19-летняя спортсменка надеется, что в следующий раз ей удастся одержать победу.

- Вчера я чувствовала небольшое недомогание - сказала Вихлянцева. - К матчу против такой сильной соперницы, как Младенович нужно подходить в полной готовности. Нельзя так относиться к здоровью. Рада, что мне удалась выиграть первый сет, а потом самочувствие подвело.

Надеюсь, впереди у меня еще много матчей против этой соперницы. У Младенович были хорошие игры на петербургском турнире: она победила Винус Уильямс, Роберту Винчи - обеих в двух сетах. Мне же удалось взять у нее сет. Надеюсь, в следующий раз выиграю.

- Из-за чего вам потребовалась помощь врача на корте?

- Мне стало плохо. Когда речь идет о вирусе, понятно, что за 5 минут не выздороветь. Надо планомерно лечиться. Что касается St. Petersburg Ladies Trophy, то выступление на нем много для меня значит: вышла в полуфинал, прошла сильных соперниц из топ-50. Буду стараться играть на этом уровне и побеждать.

- По ходу матча против Младенович казалось, что силы на то, чтобы вырвать победу у вас все-таки найдутся. Чего не хватило?

- Может быть, мне помешало то, что не удалось сыграть против Симоны Халеп. Она получила травму перед нашим матчем. Я настраивалась и тренировалась, а в итоге получилось два дня паузы. В будущем надо как-то по-другому готовиться в подобных ситуациях. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Намик МЕХТИЕВ)

Полная версия интервью Натальи Вихлянцевой