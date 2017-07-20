Наталья Вихлянцева: "Хочу выиграть турнир "Большого шлема" и стать первой ракеткой мира"

Россиянка Наталья Вихлянцева отметила, что начала заниматься теннисом, когда тетя показала ей теннисный клуб. Она также добавила, что в будущем поставила перед собой цель выиграть турнир "Большого шлема".

– Я начала играть в теннис, потому что моя тетя показала мне теннисный клуб, – сказала в интервью WTA Вихлянцева. – Мне там все понравилось – как были организованы тренировки и все остальное. Моей целью является победа на турнире "Большого шлема". Еще в будущем я хочу стать первой ракеткой мира.

Отметим, что сейчас Вихлянцева занимает 65-е место в рейтинге WTA.