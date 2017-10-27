Наталья Вихлянцева: "Цель на следующий сезон - топ-30"

Теннисистка Наталья Вихлянцева в интервью Life.ru отметила, что в Англии условия для тренировок лучше, чем в России. Спортсменка также добавила, что ее цель на следующий сезон – попадание в топ-30.

– Очень разные мнения по поводу уровня развития тенниса в России. Наверное, вы не будете спорить с тем, что он несравним с западным. Кто виноват и что делать? Можно ли здесь обвинять федерацию?

– Теннис изначально зародился в Англии, и спонсоры, и телевидение, и СМИ исторически освещают его там. Количество занимающихся людей несопоставимо. Кортов там больше, условия климатические лучше, у нас трудно найти корт, еще сложнее – закрытый.

Кого-то обвинять тут неправильно. История влияет. У нас в Волгограде всегда были хорошо развиты легкая атлетика и плавание, и мне удалось показать, что если человек хочет заниматься спортом, если он им увлечен, то будет неважно, какой спортивный профиль у города. Это приятно.

Федерация тенниса России, на мой взгляд, помогает. Посмотрите на Кубок Кремля – людей было много, иностранцев, я была удивлена, что столько народу пришло, и даже на моем матче в первом круге кричали мое имя. Это здорово. Конечно, тут и Мария Шарапова постаралась, но развитие есть. Просто тяжело сравнивать нас с США. Там долгая история, благодаря американцам, например, призовые одинаковые у мужчин и женщин. Так что каждая страна по-своему вкладывает в популяризацию тенниса.

– Какова ваша цель в следующем сезоне? Цель стать первой ракеткой мира, о которой вы говорили, не снимается?

– Конечно, все хотят всего и сразу, на вершину, но самое главное – там удержаться, по юниорам я спокойно позиция за позицией отыгрывала, попадала в двадцатку. А здесь попадание в топ-70 было нереальной мечтой. Сейчас теннис другой, в 17 лет побеждать уже нельзя, как в свое время делали Шарапова и Уильямс. Так что надо двигаться шаг за шагом, идти от турнира к турниру, и я буду очень рада, если попаду в следующем году в топ-30.