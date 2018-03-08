10:48 | Теннис — WTA

Наоми Осака: "Знала, что Шарапова будет бороться за каждый мяч"


Японка Наоми Осака выразила радость по поводу победы над Марией Шараповой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Россиянка уступила Осаке со счетом 4:6, 4:6.

– Я знала, что Шарапова будет бороться за каждый мяч, – цитирует официальный сайт WTA Осаку. – Потому что я следила за ней, еще когда была маленькой. Для меня большая честь сыграть с Шараповой. Мне пришлось изменить свой образ мышления. Думаю, что раньше я бы очень расстроилась, когда соперница начала бы отыгрываться. Но сейчас справилась с этим. Очень рада, что смогла победить и изменить свой менталитет.

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